На видео засняли загадочное глубоководное существо

Видео было сделано при помощи глубоководного аппарата специалистами на борту исследовательского судна Nautilus. Аппарату удалось заснять медузу, относящуюся, вероятно, к роду Deepstaria.

Внутри медузы заметно красное ракообразное (ракообразные внутри Deepstaria видели и раньше, однако как именно выглядят их «отношения», точно не ясно: предполагается, что рак питается медузой, а также таким образом прячется от хищников. Как можно заметить, у данной медузы нет щупалец: пищу же она, согласно ученым, ловит при помощи крупного колокола: она закрывает вход в него, чтобы заплывшая в колокол добыча не могла выбраться. В целом же о Deepstaria известно мало — в том числе неясно, чем питаются эти медузы, как глубоко могут выживать в океане и т. д.



