Индийский луноход пошел на посадку

Индийский луноход пошел на посадку

Как сообщает AP, маневр пошел успешно и все задействованные на данный момент бортовые системы работают исправно. Если и дальше все пойдет по намеченным планам, то Индия станет четвертой страной на Земле, имеющей опыт успешной посадки аппарата на Луну. В настоящее время модуль находится на высоте 100 километров над Луной и продолжает медленно снижаться. Посадка запланирована на 7 сентября, после нахождения пригодной для нее ровной площадки.

Ландер «Викрам» рассчитан на работу в течение одних лунных суток, эквивалентных по длительности 14 земным. На его борту находятся три научных прибора, предназначенных для изучения сейсмической активности Луны, ее ионосферы и перепадов температуры на поверхности. Но, главной миссией «Викрама» станет ретрансляция сигналов с ровера.

27-килограммовый луноход сможет отъехать от базовой станции на 500 метров. Его «вооружение» состоит из рентгеновского спектрометра и лазерного спектроскопа, предназначенных для изучения лунного грунта в месте посадки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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