Германия и Франция помогут Японии в создании ровера для исследования марсианских лун

Германия и Франция помогут Японии в создании ровера для исследования марсианских лун

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведёт подготовку к началу исследований двух естественных спутников Марса — Фобоса и Деймоса.

В рамках проекта Martian Moons eXploration (MMX) японское агентство объединило усилия с космическими агентствами Германии и Франции, чтобы отправить космический корабль с ровером к спутникам Красной планеты. Конечный пункт назначения всё ещё не определен. Впрочем, до старта миссии ещё немало времени — запуск ракеты с ровером намечен на 2024 год.

Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и Национальный центр космических исследований Франции (CNES) помогут JAXA разработать и построить марсоход, предназначенный для проведения исследований одного из естественных спутников Марса.

Как пишет ресурс New Scientist, в случае успеха ровер станет первым космическим аппаратом, совершившим посадку на малое тело Солнечной системы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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