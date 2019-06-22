Обнаружено свечение колец Урана

Кольца Урана были открыты в 1977 году инфракрасным телескопом, работавшим в составе обсерватории Койпера, смонтированной на борту летающей обсерватории NASA. Впервые они наблюдались поблизости в 1986 году, когда мимо планеты прошел Voyager-2. Оказалось, что уранианские кольца лишь отчасти похожи на кольца Сатурна — они тонкие и очень темные.

За минувшие годы потихоньку выяснилось, что кольца Урана заметно отличаются от сатурнианских по размеру своих элементов. Если вокруг Сатурна обращаются частицы от микронных размеров, до небольшого астероида, то кольца Урана значительно более однородны: пылевых частиц там мало, а размеры основной массы фрагментов лежат где-то в диапазоне от теннисного мяча до кирпича. Происхождение колец на данный момент неясно. Может быть это обломки когда-то разрушенных спутников планеты, может быть — остатки материала, из которого сформировался сам Уран.

Кольца Урана в ближнем инфракрасном диапазоне

В новом исследовании команда астрономов впервые наблюдала систему колец Урана в диапазонах 1,3 — 3,1 мм с помощью большой миллиметровой матрицы Atacama и 18,7 мкм с помощью прибора VISIR для Очень Большого Телескопа (VLT). Оказалось, что крайне тусклые в оптическом диапазоне кольца ярко светятся в тепловом. Особенно этим выделяется кольцо эпсилон. Вероятно, оно чем-то отличается от соседних, но причины этого отличия пока непонятны.

Новые наблюдения позволили впервые измерить температуру колец Урана. Она оказалась равна 77 K.

С подробностями можно ознакомиться в препринте, опубликованном на arXiv.org.



