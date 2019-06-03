Создан смертельный для малярийных комаров грибок

Создан смертельный для малярийных комаров грибок

По сообщению агентства РИА Новости, генно-модифицированный грибок почти полностью уничтожил популяцию комаров в искусственно созданной учеными деревне в Буркина-Фасо на площади в более 600 квадратных метров за 45 дней.

Из тысячи мужских особей и 500 взрослых женских особей, которые являются переносчиками заболевания для человека, по истечении 45 дней в живых осталось лишь 13 самцов. Ученые смогли так модифицировать грибок, естественно встречающийся в природе, что он начал убивать насекомых быстрее, чем они успевают произвести потомство. Для этого исследователям понадобилось лишь черное хлопковое полотно, пропитанное грибком.

Просто нанесение генетически модифицированного грибка на полотно, которое мы повесили на территории исследования, привело к резкому снижению популяции комаров в течение 45 дней. Это одинаково эффективно как в борьбе с невосприимчивыми штаммами комаров, так и с восприимчивыми", — заявил один из участников исследования.

Отмечается, что преобразованный грибок поражает только малярийных комаров и не несет угрозы другим видам насекомых.

Малярийные комары — род двукрылых, распространенный по всему миру, кроме полярных регионов. В нем насчитывается не менее 440 видов, большинство из них могут быть переносчиками малярийных плазмодиев — протистов, которые, собственно, и вызывают болезнь.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Science.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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