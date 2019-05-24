На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода

На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода

До последних дней ученые могли судить об этом времени и его условиях только по косвенным признакам, вроде химического состава коралловых рифов. Теперь в их рапоряжении есть настоящая вода ледникового периода. Во всяком случае, так ученые думают.

Целью океанографической экспедиции, работавшей возле Мальдивских островов на буровом судне JOIDES Resolution, изначально было изучение сезонной зависимости состава воды от муссонов. Для этого морское дно бурилось, а из взятого из скважин керна откачивалась вода. В некоторых местах ее соленость оказалась аномально высокой. Этот уровень нетипичен для современного океана, но примерно совпадает с тем, что должно было бы быть там в пору последнего оледенения.

На Мальдивах найдена морская вода ледникового периода

Тщательное изучение состава воды позволило авторам исследования утверждать, что содержание в ней некоторых иных веществ также соответствует тому, что должно было бы быть 20 тысяч лет назад.

По всей видимости, это — древняя вода, сохранившаяся в малопроницаемых известняковых коллекторах с ледникового периода.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Geochimica et Cosmochimica Acta.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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