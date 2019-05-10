Джефф Безос представил космический аппарат для полетов на Луну

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться".

Основатель Amazon, самый богатый человек мира Джефф Безос представил концепцию и макет нового космического аппарата для полетов на Луну. Планируется, что он сможет доставить оборудование и людей на спутник Земли до 2024 года, передает ВВС.

Беспилотный аппарат под названием Blue Moon будет пригоден для многоразового использования. Он будет нести на борту научные инструменты, спутники и транспортные средства.

"Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться", - сказал Безос.

Фото: blueorigin.com

Он представил лунное направление развития своей космической компании Blue Origin в Вашингтоне, округ Колумбия, аудитории потенциальных клиентов и чиновников НАСА.

Аппарат для посадки Луну Blue Moon сможет доставлять полезные грузы на поверхность Луны, разворачивать до четырех самоходных транспортных средств (луноходов) и запускать спутники на орбиту Луны.

Blue Moon будет весить почти 15 тыс. килограммов при старте с Земли, а на момент посадки на Луну его вес уменьшится примерно до 3100 килограммов.

Цель Blue Moon - приземлиться на южном полюсе Луны, где в кратерах нашли запасы льда. Воду, полученную из этого льда, можно будет использовать для производства водорода, который затем может обеспечить энергию для космического аппарата для дальнейших миссий Солнечной системе.

В марте администрация Трампа объявила, что намерена вернуть американских космонавтов на Луну до конца 2024 года.


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