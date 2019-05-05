Студенты напечатали на принтере протезы для кота

Бездомного полосатого кота подобрали в Чикаго в очень тяжелом состоянии: обе его задние лапы были повреждены и загноились. Животному нашли временное убежище в приюте города Уайтуотер, а после лечения присвоили имя Сержант Стаббс (от англ. stub — «обрубок»). После того, как ветеринары убедились, что здоровью кота ничего не угрожает, его новым хозяином стал Адам Скофилд из городка Оук-Крик, штат Висконсин.

Новые задние лапы создали первокурсники инженерных и медицинских специальностей. Они провели исследование строения оставшихся у животного в конечностях костей, сформировали несколько заготовок и на их основе изготовили два схожих протеза. Они прочные, легко снимаются при необходимости, а крепятся к культям эластичными ремешками.

Впервые Стаббс опробовал искусственные лапы в четверг, 2 мая, а сейчас, по словам Адама, он уже успешно осваивается. Хотя первое время кот и пытался снять с себя протезы, он к ним быстро привык. Недавно у кота-инвалида появился сосед, также нуждающийся в уходе — рыжий Капитан Крэш (от англ. «падать» или «крушение»). Этот питомец страдает от врожденного дефекта центральной нервной системы, из-за которого с трудом стоит на лапах.

Тезка героя новости, кот Стаббс, на протяжении 20 лет являлся почетным мэром местности Талкитна в штате Аляска, США . Свое прозвище он получил из-за того, что родился без хвоста, чем и привлек внимание будущей хозяйки. На пост мэра его выдвинули в 1997 году после того, как все политики разочаровали местных жителей. А в штате Висконсин, всего в сотне километров от нового дома Сержанта Стаббса, талисманом и «мэром» города Шарон служит кот Фредди. В отличие от аляскинского коллеги, официально его не избирали и он является не символом победившей демократии, а ярким примером заботы местных граждан о братьях наших меньших.



