Компания Blue Origin провела испытание суборбитального аппарата New Shepard

Сетевые источники сообщают о том, что американская компания Blue Origin осуществила успешное проведение очередных испытаний суборбитального аппарата New Shepard. Ракета благополучно поднялась на границу с космосом, а понаблюдать за этим можно было на официальном сайте разработчиков. Запуск New Shepard был проведён с тестовой площадки, находящейся на территории Западного Техаса, вчера в 16:35 по московскому времени. Стоит отметить, что компания осуществила 11-й беспилотный запуск, а сама многоразовая ракета поднималась в небо в четвёртый раз.

Во время проведения тестового полета суборбитальный аппарат был оснащён жидкостным двигателем BE-3, который позволил New Shepard подняться на высоту в 106 км над поверхностью Земли. После этого от носителя отделилась капсула, в которой находились 38 научных экспериментов, принадлежащих агентству NASA и ряду частных компаний. Позднее эта капсула будет использоваться для транспортировки космических туристов. Носитель успешно вернулся на земную поверхность спустя 8 минут после старта, тогда как капсула находилась в воздухе 10 минут. Мягкое приземление капсулы было обеспечено тремя парашютами.

Стоит отметить, что в начале года представители Blue Origin прогнозировали начало пилотируемых полётов во второй половине 2019 г. Продажа билетов на столь увлекательное мероприятие пока не была начата. Точная дата первого пилотируемого полёта также неизвестна.



