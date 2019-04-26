Украинский стартап Kwambio представил проект по печати человеческих костей ADAM

Украинский стартап Kwambio, который производит 3D-принтеры, совместно с фондом WeFund Ventures представил проект по печати человеческих костей и органов ADAM. Об этом рассказал генеральный директор Kwambio Владимир Усов, который занимает должность CEO проекта, пишут AIN.UA

Проект ADAM включает в себя несколько направлений. Во-первых, Kwambio разрабатывает технологию печати биологических костных структур с помощью 3D-печати. Во-вторых, работает над запуском платформы, которая позволит создать свой виртуальный атлас тела из 3D-сканов, снимков КТ и МРТ. Как объяснил Усов журналисту AIN.UA, платформа будет давать быстрый доступ к данным тела человека и позволит распечатать необходимую кость или орган для пациента прямо в больнице.

В-третьих, в рамках проекта Kwambio с партнерами создал два новых биоматериала — керамическое биостекло и модифицированный биополимер. Они будут использоваться для печати разных типов костей, а также, со временем, мягких тканей, сосудов и сложных органов. Материалы были успешно протестированы в Швеции, сейчас они проходят доклинические исследования в Украине.

«120 000 человек стоят в очереди на пересадку органов в США. Более одного миллиона человек имеют одинаковые потребности во всем мире. Новые технологии направлены на решение этой проблемы, и ADAM — первая в мире возможность печатать органические кости. Наша цель — помочь людям спасти свою жизнь», — говорится в пресс-релизе компании.

Кроме этого, Kwambio работает над новыми биопринтерами для лабораторий и университетов, которые будут печатать кости и органы. Стартап планирует представить прототип к концу 2019 года. Коммерческий запуск всего проекта намечен на август 2020 года.

Украинский стартап Kwambio представил проект по печати человеческих костей ADAM

Проект ADAM привлек посевное финансирование от Kwambio и WeFund. Новый раунд планирует поднять в конце года по итогам доклинических исследований. В партнерах инициативы также числятся производитель медицинских девайсов Applied Medical и акселератор Techstars.

Kwambio — одесский стартап, который занимается производством 3D-принтеров и керамических деталей. В клиентах у Kwambio — General Electric, Airbus и другие компании. Стартап также сотрудничал с Tesla и NASA.


Дмитрий Демченко, AIN


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