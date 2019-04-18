Британцам нужны большие подводные роботы

Большие подводные роботы используются военными для выполнения разведывательных операций, патрулирования окрестностей морских баз, выявления боевых пловцов противника, поиска мин, осуществления поисково-спасательных операций и исследования поверхности дна. Большинство автономных подводных аппаратов имеют сравнительно небольшие габариты — порядка двух-трёх метров в длину.

Впрочем, подводные аппараты могут выполнять и более широкий спектр задач — требуется лишь оборудовать их соответствующими датчиками. К примеру, британские военные планируют использовать роботов для наблюдательно-разведывательных задач, расстановки и сбора различных сенсоров и противолодочной борьбы. Согласно требованиям минобороны, аппараты должны быть выполнены по модульной схеме.

Это существенно облегчит замену их бортовых систем в зависимости от выполняемых задач и упростит модернизацию больших подводных роботов. Какие компании примут участие в тендере Министерства обороны Великобритании, пока неизвестно, но американские Boeing и Lockheed Martin, у которых есть аналогичный опыт разработки, интереса не проявили. Проект рассчитан на три года, один из которых отведён на разработку, а остальные два — на испытания.



