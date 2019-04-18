Британцам нужны большие подводные роботы

Британцам нужны большие подводные роботы

Большие подводные роботы используются военными для выполнения разведывательных операций, патрулирования окрестностей морских баз, выявления боевых пловцов противника, поиска мин, осуществления поисково-спасательных операций и исследования поверхности дна. Большинство автономных подводных аппаратов имеют сравнительно небольшие габариты — порядка двух-трёх метров в длину.

Впрочем, подводные аппараты могут выполнять и более широкий спектр задач — требуется лишь оборудовать их соответствующими датчиками. К примеру, британские военные планируют использовать роботов для наблюдательно-разведывательных задач, расстановки и сбора различных сенсоров и противолодочной борьбы. Согласно требованиям минобороны, аппараты должны быть выполнены по модульной схеме.

Это существенно облегчит замену их бортовых систем в зависимости от выполняемых задач и упростит модернизацию больших подводных роботов. Какие компании примут участие в тендере Министерства обороны Великобритании, пока неизвестно, но американские Boeing и Lockheed Martin, у которых есть аналогичный опыт разработки, интереса не проявили. Проект рассчитан на три года, один из которых отведён на разработку, а остальные два — на испытания.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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