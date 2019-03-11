В США будет разрешен генномодифицированный лосось

Американская компания AquaBounty, базирующаяся в штате Массачусетс, известна своими разработками по генетической модификации разводимых человеком рыб, дабы последние побыстрее росли и толстели. В числе ее разработок генномодифицированные форель, тиляпия и лосось. Вот, именно судьба последнего и стала предметом внимания властей и журналистов. В данном случае речь идет об атлантическом лососе (семге, Salmo salar), но можно думать, что аналогичным манипуляциям можно подвергнуть и тихоокеанские виды.

«Отредактированная» семга достигает веса 4.5 кг (10 фунтов) за 18 месяцев. Это неплохой пример ГМО.

Управление санитарного надзора за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что сняло запрет, не позволявший AquaBounty ввозить икру лососевых на свой завод в Индиане. Там из икры вылупляются мальки, которые потом выращиваются до статуса взрослой (и вкусной) рыбы. Агентство отметило, что лосось прошел проверку безопасности, а кроме того, действующие правила требуют от производителя раскрывать данные о генных модификациях и указывать этот факт на упаковке.

Как пишет портал phys.org, это решение оспаривается коалицией потребительских, экологических и рыболовных групп, подавших судебный иск против регулятора.

«Мы полагаем, что в нашем случае средство правовой защиты предотвратит продажу рыбы», — говорит Джордж Кимбрелл, директор по правовым вопросам Центра по безопасности пищевых продуктов, одной из групп, подающих в суд.

Компания AquaBounty основана в 1991 году, и в течение многих лет проводила проверки безопасности и нормативно-правовые барьеры, чтобы продавать свою рыбу в Соединенных Штатах. В 2015 году лосось стал первым генетически модифицированным животным, одобренным для потребления человеком. В данный момент получение икры генномодифицированных рыб производится в Канаде, где законодательство либеральнее. Самки семги вскоре после вылупления химически стерилизуются, чтобы устранить возможность их размножения при случайном попадании в дикую природу.



