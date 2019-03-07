Бур InSight наткнулся на препятствие и приостановил работу
Как сообщается на сайте миссии InSight, работа инструмента HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package) временно прекращена. Бур, недавно размещенный аппаратом на поверхности Марса, должен был пробурить скважину глубиной 70 сантиметров, однако не смог этого сделать — из-за препятствия.
NASA
Впервые бур начал работать 28 февраля текущего года, но наткнулся на препятствие — предположительно, камень. Позже, 2 марта, его работу возобновили на четыре часа, но в ходе нее бур не продвинулся дальше. В итоге специалисты миссии решили пока не продолжать бурение — приостановить его на две недели.
NASA/JPL-Caltech/DLR
InSight, запущенный в марте прошлого года, успешно приземлился на поверхности Красной планеты 26 ноября. Аппарат уже разместил рядом с собой два инструмента — сейсмограф SEIS и HP3. Последний предназначается для исследования тепловых потоков в марсианском грунте.
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07.03.2019 09:48