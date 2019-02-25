«Хаябуса-2» успешно собрала образцы грунта с Рюгу
Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», запущенная в 2014 году и прибывшая к цели своей миссии — астероиду Рюгу — летом 2018-го, успешно собрала образцы грунта с поверхности астероида. Станция приблизилась к Рюгу, выстрелила в него специальной 5-граммовой пулей и собрала с поверхности пыль и обломки, после чего вернулась на прежнюю, 20-километровую орбиту.
JAXA
Согласно расчетам ученых, в целом «Хаябуса-2» смогла собрать от 10 до 100 миллиграммов материала (точное количество определить на данный момент нельзя). Отмечается, что операция прошла строго по плану: это позволяет рассчитывать, что грунт был собран в достаточном количестве.
Ранее японский зонд высадил на поверхность Рюгу два небольших ровера MINERVA-II1 и аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), оборудованный, в частности, спектрометром, магнитометром, радиометром и камерой.
Всего, как ожидается, «Хаябуса-2» пробудет у Рюгу около 18 месяцев, а затем вернется к Земле.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
24.02.2019 10:47