«Хаябуса-2» успешно собрала образцы грунта с Рюгу

Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», запущенная в 2014 году и прибывшая к цели своей миссии — астероиду Рюгу — летом 2018-го, успешно собрала образцы грунта с поверхности астероида. Станция приблизилась к Рюгу, выстрелила в него специальной 5-граммовой пулей и собрала с поверхности пыль и обломки, после чего вернулась на прежнюю, 20-километровую орбиту.

«Хаябуса-2» успешно собрала образцы грунта с Рюгу

JAXA

Согласно расчетам ученых, в целом «Хаябуса-2» смогла собрать от 10 до 100 миллиграммов материала (точное количество определить на данный момент нельзя). Отмечается, что операция прошла строго по плану: это позволяет рассчитывать, что грунт был собран в достаточном количестве.

Ранее японский зонд высадил на поверхность Рюгу два небольших ровера MINERVA-II1 и аппарат MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout), оборудованный, в частности, спектрометром, магнитометром, радиометром и камерой.

Всего, как ожидается, «Хаябуса-2» пробудет у Рюгу около 18 месяцев, а затем вернется к Земле.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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