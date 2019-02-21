Древние азиаты оказались первыми экологами

Древние азиаты оказались первыми экологами

Надо сказать, что тропические дождевые леса, а пещера расположена именно в такой местности, традиционно считаются малопригодным для древних людей ландшафтом. Там мало крупных млекопитающих, на которых можно было бы охотится, да и тех очень непросто выследить. Поэтому, ученые предполагают, что джунгли заселялись в последнюю очередь — после того, как более подходящие ландшафты оказывались занятыми.

По всей видимости, это не так — люди в джунглях жили долго и непрерывно. Главным сюрпризом, однако, стало не это.

Древние азиаты оказались первыми экологами

Nature Communications Пещера и ее расположение на карте острова

Первые сапиенсы, пришедшие в джунгли Шри Ланки, охотились на живущих в этих джунглях обезьян и белок. Их кости, числом около 15 тысяч штук, были основным предметом изучения. Как выяснилось, древние люди крайне редко охотились на молодых обезьян, хотя очень вероятно, что добыть их было легче.

Древние азиаты оказались первыми экологами

Nature Communications Орудия древних людей

Авторы исследования полагают, что дело тут в бережном отношении к природе. Аборигены, в силу своего близкого знакомства с «кормовой базой» — обезьянами, понимали, что их несложно истребить до такого уровня, при котором охотится станет не на кого. Поэтому их целью становились взрослые особи, а молодняку давалось время на подрастание.

Найденные в пещере костные останки накапливались там в течение нескольких десятков тысяч лет и все это время принципы выбора цели на охоте не менялись.

Ознакомиться с деталями можно в статье ученых, опубликованной в Nature Communications.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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