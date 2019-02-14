Антарктические ледники прогнулись из-за талой воды

Антарктические ледники прогнулись из-за талой воды

Значительная часть побережья Южного континента окружена шельфовыми ледниками. В отличие от ледника материкового, который лежит на твердой поверхности и не торопясь скользит по ней, шельфовый — это, в сущности, плавучая льдина, которая большей частью своей массы лежит на воде. Попросту говоря, плавает. От обычного льда ее отличает толщина — у антарктических ледников она обычно больше километра. Верхние несколько десятков метров находятся над поверхностью воды, все остальное — ниже.

По мере того, как шельфовый ледник расширяется, уходя все дальше от берега, его прочность становится недостаточной и от краев раз за разом откалываются айсберги. Это уже совсем обычные льдины, но большие и толстые. В некоторых случаях их линейные размеры могут превышать сотни километров.

В другом полушарии происходит примерно тоже самое, но со своей спецификой.

В достаточно теплую погоду шельфовый ледник может подтаивать не только снизу — там вода, она всегда теплее — но и сверху. Образующаяся при этом талая вода, если она не может стечь вниз, скапливается в водоемах вполне озерных размеров. Поскольку вода плотнее льда, то это приводит к деформации подстилающей ее льдины — даже если она толщиной в километр. Если воде потом удается стечь, это приводит к выпрямлению льдины. Если это событие повторяется, колебания льда могут привести к его растрескиванию.

Антарктические ледники прогнулись из-за талой воды

Места установки датчиков

Есть предположения, что именно это явление послужило существенным фактором при очень быстром разрушении шельфового ледника Ларсен-B в 2002 году и его соседа Ларсен-A семью годами раньше. В обоих случаях ледники, остававшиеся стабильными в течении тысячелетий, разрушились за несколько недель, породив сотни разнокалиберных айсбергов, унесенных в океан и там, впоследствии, растаявших.

Существующие математические модели, при всем правдоподобии, страдают от того, что их никто никогда не проверял. Именно это и попыталась сделать команда исследователей из США, избравшая в качестве «подопытного кролика» антарктический шельфовый ледник Мак-Мердо. Ученые установили на леднике 12 станций GPS, измерявших и передававших как координаты места, так и его точную высоту в данный момент.

Выяснилось, что если убрать регулярные колебания, обусловленные приливами, то колебания более низких частот (порядка одного раза в несколько недель), вероятно вызванные именно накоплением и стоком воды, достигают метра и более. При этом датчики, установленные всего в нескольких сотнях метров от талых озер, ничего не фиксировали — их уровень оставался неизменным. Даже для льдины километровой толщины это существенно.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Communications.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
NEC научила ИИ опознавать человека, даже если он скрывается или отворачиваетсяNEC научила ИИ опознавать человека, даже если он скрывается или отворачивается
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Уникальное фото Земли, снятое с темной стороны ЛуныУникальное фото Земли, снятое с темной стороны Луны
Фото дня: пузыри вокруг новорождённых звёздФото дня: пузыри вокруг новорождённых звёзд
На орбите соседней звезды обнаружена органика: секрет космического льдаНа орбите соседней звезды обнаружена органика: секрет космического льда
Блок рекламы


Похожие новости
Во Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИВо Франции отменили запуск спутников OneWeb из-за трещины в роSSийской ракете, - СМИ
Японцы нашли места пребывания воды в космосеЯпонцы нашли места пребывания воды в космосе
Илон Маск провёл увольнения в SpaceX из-за медлительности с подготовкой запуска интернет-спутниковИлон Маск провёл увольнения в SpaceX из-за медлительности с подготовкой запуска интернет-спутников
Испытан детектор для поиска воды на МарсеИспытан детектор для поиска воды на Марсе
На МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке роSSийского корабляНа МКС произошла утечка воздуха из-за брака при сборке роSSийского корабля
Ученые рассказали, чем опасен переизбыток воды для организмаУченые рассказали, чем опасен переизбыток воды для организма
Из-за климатических изменений 70% территории Украины будет страдать от недостатка водыИз-за климатических изменений 70% территории Украины будет страдать от недостатка воды
По мнению ученых, доисторические животные умерли именно из-за людейПо мнению ученых, доисторические животные умерли именно из-за людей
Ученые изучают «отступающие» ледники в АнтарктидеУченые изучают «отступающие» ледники в Антарктиде
НАСА сможет определить, какие ледники могут наводнить прибрежные городаНАСА сможет определить, какие ледники могут наводнить прибрежные города
Последние новости
Подгружаем последние новости