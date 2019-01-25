9 предсказаний будущего от человека из Google

Успех: в своей первой книге «Эпоха интеллектуальных машин» 1990 года Курцвейл писал, что к концу десятилетия вычислительная машина обыграет человека в шахматы. Это произошло уже в мае 1997, когда суперкомпьютер Deep Blue обыграл мирового чемпиона по шахматам Гарри Каспарова.

Частичный успех: в этой же книге Рэймонд предрекал распад СССР вследствие потери контроля государства над информационными потоками. 26 декабря 1991 года Советский союз прекратил существование. Роль информатизации общества и развития электронных средств коммуникации в этих событиях не являлась ключевой. Хотя позже Михаил Горбачев говорил Курцвейлу, что тот был прав.

Безусловный успех: главное его предсказание из той же книги гласило, что к началу XXI века интернет начнет взрывной рост не только по количеству пользователей, но и по количеству контента. Также Курцвейл предполагал, что самым распространенным методом подключения обычных пользователей к глобальной сети будет беспроводной.

Неудача: Рэймонд считал, что к концу десятилетия в обиход войдут карманные преобразователи речи в текст и наоборот. По его мнению, такие устройства будут дешевыми, компактными и станут повседневными для людей с ограничениями слуха или зрения. К сожалению, ничего подобного не появилось.

Частично успешное предсказание: Вторая книга футуролога — «Эпоха духовных машин» — вышла в 1999 году. В ней был целый раздел, посвященный значимым, по мнению автора, вехам будущего. К началу 2010-х годов Курцвейл предрекал исчезновение привычных нам компьютеров. Они должны были стать настолько малыми, что будут встроены в одежду или иные предметы быта и заменят привычные десктопы в большинстве применений. Технологии развивались не так быстро и сейчас мы ходим со смартфонами в кармане, которые превратились в основной электронный девайс для большинства.

Ограниченный успех: Рэй сдвинул свой прогноз насчет преобразователей речи на десять лет, к 2009 году. Вопреки обыкновению, он не просто говорил о будущем, а попытался реализовать свое предсказание лично. В кооперации с Национальной ассоциацией слепых США Курцвейл разработал и выпустил на рынок устройство K-NFB Reader. Это специальная «читалка» для слабовидящих или незрячих, состоящая из камеры и карманного компьютера. Стоимость устройства составила 3 495 долларов. Позднее, программное обеспечение было перенесено на смартфоны под управлением ОС Symbian и продавалось за 1 595 долларов. В 2014 году появилась возможность купить приложение K-NFB Reader за 99 долларов для iOS и Android-устройств. Задача выполнена, но доступной ее сделать получилось лишь на 15 лет позже.

Снова неудача: в «Эпохе духовных машин» делается еще несколько несбывшихся предсказаний. К 2009 году большая часть текста будет создаваться в результате распознавания речи. Но даже спустя 10 лет от назначенного срока такие системы не показывают приемлемого результата. Несомненно, прогресс есть, но предсказание не сбылось.

Ошибка: большинство рутинных операций между клиентом и бизнесом будут совершаться с использованием виртуальных личностей, анимированных образов, возможно, трехмерных или голографических, с человеческим лицом. В реальности, такие технологии доступны, но пользователи приняли их негативно.

Почти угадал: к 2010 году, по мнению Рэя, дисплеи будут встроены в очки или вовсе изображение будет проецироваться на сетчатку глаза. Носимый компьютер с дисплеем-очками Google Glass нашумел в 2013, но дальнейшего развития технология не получила.

Помимо ближайших десятилетий, Курцвейл делал прогнозы вплоть до 2099 года. Трудно сказать, насколько они окажутся правдивыми. Краткий обзор самых известных его предсказаний дает понять, что признанный оракул технологий нередко ошибается. Чаще всего это происходит с долгосрочными предположениями. Часть предсказаний можно интерпретировать двояко.

Год 2019-й открывает следующую декаду в книгах футуролога и существует возможность проверить самые интересные его гипотезы. Например, Рэй считает, что в течение десятилетия ученые смогут воссоздать человеческий мозг и на базе этих исследований появится искусственный интеллект, равный или превосходящий наш. Около года назад международная команда ученых сообщила, что разработан новейший алгоритм симуляции нейронных связей, который позволит уже на суперкомпьютерах текущего поколения воссоздавать мозг млекопитающего в реальном времени.



