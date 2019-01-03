?Китайский космический аппарат сел на обратную сторону Луны

Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения и изучение структуры лунной поверхности.

Запущенная Китаем межпланетная станция "Чанъэ-4" совершила успешную посадку на обратной стороне Луны.

Об этом сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, передает Deutsche Welle.

Аппарат сел на поверхность в 02:26 по Гринвичу. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.

Станция "Чанъэ-4" была запущена в начале декабря 2018 года. Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону естественного спутника нашей планеты.

Чанъэ - имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии "Чанъэ-3" космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году.

Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие.

Напомним, в феврале 2014 года попытка активировать первый китайский луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц") не увенчалась успехом.