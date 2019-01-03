Китайский космический аппарат сел на обратную сторону Луны
Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения и изучение структуры лунной поверхности.
Запущенная Китаем межпланетная станция "Чанъэ-4" совершила успешную посадку на обратной стороне Луны.
Об этом сообщила китайская государственная телекомпания CCTV, передает Deutsche Welle.
Аппарат сел на поверхность в 02:26 по Гринвичу. Миссия включает в себя радиоастрономические наблюдения, а также исследование структуры и состава лунной поверхности.
Станция "Чанъэ-4" была запущена в начале декабря 2018 года. Это первая в истории человечества посадка космического аппарата на обратную сторону естественного спутника нашей планеты.
Чанъэ - имя китайской мифической богини, живущей на Луне. В рамках миссии "Чанъэ-3" космический зонд без экипажа совершил посадку на Луну в 2013 году.
Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Луну в ближайшее десятилетие.
Напомним, в феврале 2014 года попытка активировать первый китайский луноход "Юйту" ("Нефритовый заяц") не увенчалась успехом.
В 2016 году Китай заявил о планах отправить астронавтов на Луну к 2036 году.
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