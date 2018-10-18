Вымирание млекопитающих в миллионы раз обгоняет их эволюцию и восстановление

Ученые подсчитали, что для восстановления разнообразия крупных млекопитающих, которые исчезнут в ближайшие десятилетия, природе понадобится не один миллион лет.

Происходящее сегодня с биосферой Земли многие ученые уже смело называют «шестым массовым вымиранием». Под влиянием человеческой деятельности изменения окружающей среды происходят настолько стремительно, что естественные механизмы эволюции за ними не успевают. И если человечество не предпримет самых радикальных мер, через полвека изменения станут критическими, а на восстановление природе потребуется не менее трех-пяти миллионов лет: не слишком большой срок для планеты, но для нас — тревожно далекий. Такие цифры называют ученые из Швеции и Дании, статья которых опубликована в журнале PNAS.

Мэтт Дэвис (Matt Davis) из Орхусского университета и его коллеги использовали информацию из баз данных по современными и вымершим за время существования нашего вида млекопитающим. Авторы отмечают, что исчезновение разных видов может иметь разные последствия с точки зрения биоразнообразия: например, гибель одного вида собачьих не сильно скажется даже на этом семействе, зато гибель южноамериканских макраухений, экзотических копытных, закрывает целое окно возможностей для дальнейшей эволюции и целую потенциальную ветвь на «древе» млекопитающих.

Так, вымершие представители палеолитической мегафауны — мамонты, гигантские ленивцы и так далее — вплоть до недавнего времени играли огромную роль в различных биоценозах. Сегодня они исчезли, их родственники совсем немногочисленны, а в обозримом будущем занять их место просто некому. «Существуют сотни видов креветок, и еще одно вымирание они переживут, — добавляет Мэтт Дэвис. — А вот саблезубых тигров было всего четыре вида, и все они исчезли».

Положение современных крупных млекопитающих особенно тяжело. Многие виды рискуют исчезнуть в ближайшие 50 лет. Вероятность вымирания азиатских слонов (одного из всего лишь двух видов, доживших до наших дней) до конца XXI века оценивается в 33%. Судя по результатам расчетов Дэвиса и его соавторов, для восстановления всех ветвей млекопитающих, которые исчезнут в ближайшие 50 лет, потребуется не менее трех миллионов лет, а уже пять миллионов понадобится для восстановления мегафауны ледникового периода. «Намного легче защитить биоразнообразие сегодня, чем восстанавливать его впоследствии», — добавляет Мэтт Дэвис.