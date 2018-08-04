Экстремальная жара во Франции стала причиной остановки АЭС

Остановлена работа четырех энергоблоков.

Экстремальная жара во Франции стала причиной остановки АЭС
Фото: leparisien.fr

Во Франции из-за аномально жаркой погоды остановлена работа четырех энергоблоков на атомных электростанциях, сообщает Le Parisien.

Четвертым энергоблоком, который пришлось остановить, стал энергоблок на атомной станции в Фессенхайме.

Одной из причин остановки стало превышение нормативов температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.

Кроме энергоблока в Фессенхайме, на сегодня остановлены энергоблоки в Сен-Альбане и на электростанции Бугей в Айне.

Как сообщалось, в Германии из-за жары не хватает бутылок для пива.Напомним, в июле по всему миру зафиксировали 118 температурных рекордов.


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