Экстремальная жара во Франции стала причиной остановки АЭС
Остановлена работа четырех энергоблоков.
Во Франции из-за аномально жаркой погоды остановлена работа четырех энергоблоков на атомных электростанциях, сообщает Le Parisien.
Четвертым энергоблоком, который пришлось остановить, стал энергоблок на атомной станции в Фессенхайме.
Одной из причин остановки стало превышение нормативов температуры воды, которую атомная станция сбрасывает в Большой канал Эльзаса.
Кроме энергоблока в Фессенхайме, на сегодня остановлены энергоблоки в Сен-Альбане и на электростанции Бугей в Айне.
Как сообщалось, в Германии из-за жары не хватает бутылок для пива.Напомним, в июле по всему миру зафиксировали 118 температурных рекордов.
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03.08.2018 19:45