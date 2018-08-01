Ядерная энергетика в США стала более затратной, чем солнечная

Ядерная энергетика в Штатах стала более затратной, чем солнечная.

Дешевле построить и запустить солнечную ферму, нежели поддерживать работоспособность атомных электростанций. И настал момент выбрать дальнейшее направление развития.

США находятся на рубеже, где необходимо выбрать стратегическое направление развития энергетики. Главная причина — удешевление оборудования для использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Эксперты и даже бывшие сторонники все чаще заявляют, что поддерживать традиционные электростанции, и в первую очередь атомные, больше невыгодно, отмечает Think Progress.

В прошлом году аналитики финансовой компании Lazard пришли к выводу, что установка солнечных мощностей обходится дешевле, чем использование уже готовых атомных электростанций. Bloomberg прогнозирует, что треть этих электростанций не будут прибыльными в период до 2021 года и, не исключено, полностью разорятся.

В условиях рынка появление новых электростанций не может позволить себе никто. АЭС выживают только как государственный проект.

Think Progress приводит множество примеров провальных проектов в атомной энергетике. В США, Великобритании и даже во Франции, где три четверти энергии дает атом, за последние десятилетия проекты таких станций замораживали, останавливали или достраивали с многократным превышением смет. На этом фоне солнечные панели и ветряки кажутся куда более простым и просчитываемым решением.

Пока они не слишком эффективны и надежны, но многие, в том числе Илон Маск, обещают, что это исправят литий-ионные хранилища энергии.

Источник: hightech.plus


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