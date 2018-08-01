Компонент конопли продлил в три раза жизнь мышей с раком поджелудочной железы

Ученым удалось почти в три раза увеличить срок жизни лабораторных мышей, страдающих раком поджелудочной железы, с помощью комбинации химиотерапии и каннабидиола.

По словам исследователей из Великобритании, Австралии и Италии, каннабидиол (CBD) блокирует активность рецептора GPR55, который может накапливаться в тканях опухолей. Ученые считают, что этот эффект можно воспроизвести и у людей, проходящих химиотерапию. Работа опубликована в журнале Oncogene.

Каннабидиол — один из основных каннабиноидов, содержащихся в конопле. Он не обладает психоактивными свойствами, которыми знаменит другой компонент растения, тетрагидроканнабинол (THC). CBD используется в нескольких типах лекарств, в том числе обезболивающих и противовоспалительных. В июне 2018 года FDA одобрило применение препарата на основе каннабидиола, предназначенного для детей с тяжелыми формами эпилепсии.

Каннабидиол смягчает многие побочные эффекты химиотерапии, например, уменьшает тошноту. Авторы новой работы предположили, что прием CBD может также усиливать эффект химиотерапевтических препаратов. Средство тестировали на мышах с онкологическим заболеванием поджелудочной железы. Это один из крайне агрессивных типов рака: он развивается быстро, а за выздоровлением нередко следует рецидив болезни.

Ученые провели серию экспериментов с тканями опухолей поджелудочной железы человека и обнаружили в 26% образцов большое количество рецепторов GPR55. Этот рецептор взаимодействует с растительными и синтетическими каннабиноидами, а также с эндогенным l-?-лизофосфатидилинозитолом (LPI) — последний процесс связывают с развитием многих типов рака.

С помощью каннабидиола исследователи заблокировали активность GPR55 у лабораторных животных, склонных к развитию рака поджелудочной железы. Мышей разделили на четыре группы. Десять грызунов получали только каннабидиол, восемь — только химиотерапевтический препарат гемцитабин, семь — оба средства. Девяти мышам давали плацебо. Животные из плацебо-группы жили в среднем 19 дней после начала опыта, мыши из первых двух групп — по 25 и 28 дней соответственно. Дольше всех прожили мыши, которым давали оба препарата: средний срок их жизни в течение опыта составил почти 53 дня.

По словам ученых, блокирование GPR55 не давало клеткам опухоли вырабатывать устойчивость к химиотерапии. Чтобы выяснить, помогает ли каннабидиол людям, нужны клинические исследования с большим числом участников. Ученые считают, что провести их в Великобритании относительно несложно: в стране разрешено использовать CBD в медицинских целях.