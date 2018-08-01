Компонент конопли продлил в три раза жизнь мышей с раком поджелудочной железы

Ученым удалось почти в три раза увеличить срок жизни лабораторных мышей, страдающих раком поджелудочной железы, с помощью комбинации химиотерапии и каннабидиола.

По словам исследователей из Великобритании, Австралии и Италии, каннабидиол (CBD) блокирует активность рецептора GPR55, который может накапливаться в тканях опухолей. Ученые считают, что этот эффект можно воспроизвести и у людей, проходящих химиотерапию. Работа опубликована в журнале Oncogene.

Каннабидиол — один из основных каннабиноидов, содержащихся в конопле. Он не обладает психоактивными свойствами, которыми знаменит другой компонент растения, тетрагидроканнабинол (THC). CBD используется в нескольких типах лекарств, в том числе обезболивающих и противовоспалительных. В июне 2018 года FDA одобрило применение препарата на основе каннабидиола, предназначенного для детей с тяжелыми формами эпилепсии.

Каннабидиол смягчает многие побочные эффекты химиотерапии, например, уменьшает тошноту. Авторы новой работы предположили, что прием CBD может также усиливать эффект химиотерапевтических препаратов. Средство тестировали на мышах с онкологическим заболеванием поджелудочной железы. Это один из крайне агрессивных типов рака: он развивается быстро, а за выздоровлением нередко следует рецидив болезни.

Ученые провели серию экспериментов с тканями опухолей поджелудочной железы человека и обнаружили в 26% образцов большое количество рецепторов GPR55. Этот рецептор взаимодействует с растительными и синтетическими каннабиноидами, а также с эндогенным l-?-лизофосфатидилинозитолом (LPI) — последний процесс связывают с развитием многих типов рака.

С помощью каннабидиола исследователи заблокировали активность GPR55 у лабораторных животных, склонных к развитию рака поджелудочной железы. Мышей разделили на четыре группы. Десять грызунов получали только каннабидиол, восемь — только химиотерапевтический препарат гемцитабин, семь — оба средства. Девяти мышам давали плацебо. Животные из плацебо-группы жили в среднем 19 дней после начала опыта, мыши из первых двух групп — по 25 и 28 дней соответственно. Дольше всех прожили мыши, которым давали оба препарата: средний срок их жизни в течение опыта составил почти 53 дня.

По словам ученых, блокирование GPR55 не давало клеткам опухоли вырабатывать устойчивость к химиотерапии. Чтобы выяснить, помогает ли каннабидиол людям, нужны клинические исследования с большим числом участников. Ученые считают, что провести их в Великобритании относительно несложно: в стране разрешено использовать CBD в медицинских целях.

Источник: naked-science.ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Наука и техника

←+Ctrl+→

Интересные новости
Неминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученыеНеминуемая пандемия убьет 900 млн человек, - ученые
Найден безопасный способ лечения болезни АльцгеймераНайден безопасный способ лечения болезни Альцгеймера
В Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцевВ Тернопольской области раскопали останки расстрелянных оуновцев
NVIDIA сотрудничает с DARPA в разработке систем для эпохи после закона МураNVIDIA сотрудничает с DARPA в разработке систем для эпохи после закона Мура
Большой адронный коллайдер впервые ускорил атомыБольшой адронный коллайдер впервые ускорил атомы
Блок рекламы


Похожие новости
На одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизньНа одной из самых близких к Земле экзопланет может существовать жизнь
Ученые создали методику борьбы с раком с помощью ультразвукаУченые создали методику борьбы с раком с помощью ультразвука
Ученые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и ракомУченые нашли ген, который поможет в борьбе с диабетом и раком
Млечный Путь оказался в два раза шире, чем считали астрономыМлечный Путь оказался в два раза шире, чем считали астрономы
Профилактика рака молочной железы оказалась вреднойПрофилактика рака молочной железы оказалась вредной
Большое тихоокеанское мусорное пятно в 3 раза превысило территорию ФранцииБольшое тихоокеанское мусорное пятно в 3 раза превысило территорию Франции
Пациенты, чья жизнь зависит от диализа, получат искусственные веныПациенты, чья жизнь зависит от диализа, получат искусственные вены
Бактерии самой сухой пустыни на Земле дали надежду на марсианскую жизньБактерии самой сухой пустыни на Земле дали надежду на марсианскую жизнь
Учёные установили ключевую причину заболеваемости ракомУчёные установили ключевую причину заболеваемости раком
Ученым в Стэнфорде удалось новым методом излечить рак у всех подопытных мышейУченым в Стэнфорде удалось новым методом излечить рак у всех подопытных мышей
Последние новости
Подгружаем последние новости