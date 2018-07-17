Космический аппарат TESS начнёт «охоту» на экзопланеты в конце июля

В Национальном управлении США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщили, что в течение нескольких недель аппарат TESS приступит к выполнению научной программы.

Космическая обсерватория TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) была успешно запущена в апреле этого года. Задачей является поиск планет за пределами Солнечной системы, для чего будет использоваться метод транзита. Аппарат наделён четырьмя телескопами с ПЗС-камерами с разрешением 16,8 млн пикселей каждая.

В NASA сообщили, что сейчас аппарат проходит финальные пусковые испытания. Эти тесты необходимы, чтобы проверить бортовые приборы и определить, требуются ли какие-либо калибровки.

Все системы TESS в настоящее время функционируют штатно. Аппарат уже вышел на финальную рабочую орбиту, и специалисты занимаются оптимизацией бортовых инструментов.

Ожидается, что орбитальная обсерватория начнёт научные наблюдения уже в конце текущего месяца. Это примерно на шесть недель позже изначально планировавшегося срока (середина июня).

Предполагается, что TESS откроет более 20 тыс. экзопланет, из которых 500–1000 будут объектами земного и суперземного типов. Специалисты рассчитывают, что несколько десятков экзопланет окажутся в обитаемой зоне. Расчётный срок работы орбитальной обсерватории — два года.



