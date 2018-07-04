Аномалии на Уране могут быть результатом планетарного столкновения

Аномалии на Уране могут быть результатом планетарного столкновения

У большинства планет полюса более-менее соответствуют их положению относительно Солнца, и на Земле именно они определяют положение севера и юга. Однако Уран остается «белой вороной»: по каким-то причинам седьмая от Солнца планета всегда вращается боком, к тому же заставляя астрономов удивляться своей странной магнитной активности. До сих пор ученые со всего мира стремятся выяснить, чем обусловлено столь аномальное поведение планеты.

Новое исследование, опубликованное в Astrophysical Journal, предполагает, что Уран давным-давно столкнулся с планетой, которая в два раза превышает размеры Земли. Оно могло вызвать глобальные изменения планеты, при том что сам Уран тяжелее Земли в 14 раз. В результате, столкновение хоть и было разрушительным, но вряд ли лишило планету больше 10% ее атмосферы. 13 из 27 спутников Урана считают «внутренними», то есть фактически представляют собой ту массу планеты, которая улетела в космос от столкновения и со временем сформировалась в спутник.

Планетарные столкновения в молодой Солнечной системе были не редкостью. Астрономы считают, что наша Луна — это тоже результат удара о Землю крупного небесного тела, возможно планеты. Новое исследование может пролить свет не только на аномалии, но и на природу других малых космических тел в системе.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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