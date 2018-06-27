Станция «Хаябуса-2» добралась до астероида Рюгу

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» достигла астероида Рюгу и находится от него на расстоянии 20 километров, сообщает Японское аэрокосмическое агентство (JAXA). Отмечается, что двигатели аппарата работают нормально и он способен находиться на постоянном расстоянии относительно астероида.

JAXA

Для начала «Хаябуса-2» будет исследовать астероид с орбиты, в частности картировать поверхность небесного тела при помощи бортовой камеры и инфракрасного спектрометра. Полученные данные помогут определить, в каком месте лучше приземлить посадочный модуль MASCOT, оборудованный, в частности, спектрометром, магнитометром, радиометром и камерой. Ожидается, что модуль сядет на поверхность Рюгу примерно в октябре.

JAXA

Сама станция также совершит ряд коротких приземлений, чтобы взять образцы с поверхности астероида. Затем же, в конце 2019 года, «Хаябуса-2» завершит исследование Рюгу и отправится назад к Земле.

«Хаябуса-2» была запущена в декабре 2014 года. Недавно, когда станция приблизилась к астероиду на 330?240 километров, она смогла детально разглядеть его: снимки показали, что диаметр Рюгу составляет около 900 метров, а на его поверхности присутствуют 200-метровый кратер и горный хребет.



