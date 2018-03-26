Трамп подписал щедрую финансовую программу для НАСА

Трамп подписал щедрую финансовую программу для НАСА

Сегодня Трамп подписал закон о расходовании средств в размере 1,3 триллиона долларов, который будет финансировать федеральное правительство в течение оставшейся части 2018 финансового года. Эта сделка довольно щедра для НАСА.

Практически все программы НАСА получают финансирование, и космическое агентство даже получает деньги, которое оно не просил. В частности, средства, необходимые для создания второй стартовой платформы для следующей крупной ракеты.

Счет расходов дает НАСА дополнительные 350 миллионов долларов в 2018 году для создания структуры, которая будет использоваться для будущих запусков.

Это космический корабль, созданный агентством в течение последнего десятилетия. Мобильная платформа для запуска является ключевым для SLS, поскольку структура будет транспортировать ракету на ее стартовую площадку в Космическом центре Кеннеди во Флориде и служить базой для запуска транспортного средства.

Но есть одна проблема, связанная с тем фактом, что нынешняя мобильная платформа для NASA фактически не была построена для SLS.

NASA модифицировала платформу, которая была первоначально построена для ракеты Ares 1. А она никогда не видела света.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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