В Киеве запустилась бесплатная школа для подготовки специалистов в сфере Data Science

В UNIT.City запустилась бесплатная школа для подготовки специалистов в сфере Data Science uData School. Ее основателем и руководителем стал Дмитрий Еремин, управляющий партнер инновационного городка. , пишут AIN.UA

В рамках uData School учащиеся пройдут курс углубленной математики, теории вероятности и математической статистики, а также изучат основы машинного обучения, и другие технологии, среди которых Signal Processing, Deep Learning и Big Data.

Программа рассчитана на шесть месяцев обучения фултайм. Среди преподавателей — доктора и кандидаты наук из Национальной Академии наук и КНУ имени Тараса Шевченко, эксперты с опытом работы в проектах data science, лауреаты международных научных грантов, а также научные консультанты бизнеса и исследовательских проектах в Западной Европе.

Для участия в программе кандидаты должны знать высшую математику и любой язык программирования. Организаторы будут выбирать учащихся на конкурсной основе. Отбор в школу включает в себя онлайн-тестирование и собеседование.

Как отмечают организаторы, с третьего месяца учащиеся смогут претендовать на стипендию в размере $500, а также параллельно с учебой начать стажировку в сторонних проектах. Создатели uData School обещают, что выпускники гарантировано получат предложения о трудоустройстве по итогу прохождения программы.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте школы . Прием заявок продлится до 30 марта, а курс начнется 11 апреля.