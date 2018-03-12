В Киеве запустилась бесплатная школа для подготовки специалистов в сфере Data Science

В UNIT.City запустилась бесплатная школа для подготовки специалистов в сфере Data Science uData School. Ее основателем и руководителем стал Дмитрий Еремин, управляющий партнер инновационного городка. , пишут AIN.UA

В рамках uData School учащиеся пройдут курс углубленной математики, теории вероятности и математической статистики, а также изучат основы машинного обучения, и другие технологии, среди которых Signal Processing, Deep Learning и Big Data.

Программа рассчитана на шесть месяцев обучения фултайм. Среди преподавателей — доктора и кандидаты наук из Национальной Академии наук и КНУ имени Тараса Шевченко, эксперты с опытом работы в проектах data science, лауреаты международных научных грантов, а также научные консультанты бизнеса и исследовательских проектах в Западной Европе.

Для участия в программе кандидаты должны знать высшую математику и любой язык программирования. Организаторы будут выбирать учащихся на конкурсной основе. Отбор в школу включает в себя онлайн-тестирование и собеседование.

Как отмечают организаторы, с третьего месяца учащиеся смогут претендовать на стипендию в размере $500, а также параллельно с учебой начать стажировку в сторонних проектах. Создатели uData School обещают, что выпускники гарантировано получат предложения о трудоустройстве по итогу прохождения программы.

Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на сайте школы. Прием заявок продлится до 30 марта, а курс начнется 11 апреля.

Ранее AIN.UA сообщал, что Google запустил бесплатный сервис для изучения искусственного интеллекта.


Дмитрий Демченко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Google создал 72-кубитный квантовый компьютерGoogle создал 72-кубитный квантовый компьютер
Тысячи спутников Маска покроют Землю глобальным интернетом, который невозможно отключитьТысячи спутников Маска покроют Землю глобальным интернетом, который невозможно отключить
Физики случайно превратили графен в сверхпроводникФизики случайно превратили графен в сверхпроводник
Гибель кораллов приведет к увеличению волн в океане - ученыеГибель кораллов приведет к увеличению волн в океане - ученые
NASA протестировало робота, который отправится на МарсNASA протестировало робота, который отправится на Марс
Блок рекламы


Похожие новости
Биологи измерили «вирусный дождь» в атмосфереБиологи измерили «вирусный дождь» в атмосфере
Студенти Католицького університету перемогли у міжнародному конкурсі з Data ScienceСтуденти Католицького університету перемогли у міжнародному конкурсі з Data Science
В Киеве прошла выставка, посвященная работе Большого адронного коллайдераВ Киеве прошла выставка, посвященная работе Большого адронного коллайдера
В Киеве стартовал VI фестиваль Sikorsky Challenge 2017В Киеве стартовал VI фестиваль Sikorsky Challenge 2017
В атмосфере ночной Венеры нашли стационарные волныВ атмосфере ночной Венеры нашли стационарные волны
После 20 лет успешной миссии аппарат Cassini сгорит в атмосфере СатурнаПосле 20 лет успешной миссии аппарат Cassini сгорит в атмосфере Сатурна
Почему Китай доминирует в сфере искусственного интеллектаПочему Китай доминирует в сфере искусственного интеллекта
Илон Маск и 117 специалистов потребовали у ООН запретить производство автономного оружия
В атмосфере спутника Сатурна обнаружили вещество для изготовления пластмассы (ВИДЕО)В атмосфере спутника Сатурна обнаружили вещество для изготовления пластмассы (ВИДЕО)
В Киеве откроют первый украинский Музей наукиВ Киеве откроют первый украинский Музей науки
Последние новости
Подгружаем последние новости