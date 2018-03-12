В Киеве запустилась бесплатная школа для подготовки специалистов в сфере Data Science
В UNIT.City запустилась бесплатная школа для подготовки специалистов в сфере Data Science uData School. Ее основателем и руководителем стал Дмитрий Еремин, управляющий партнер инновационного городка. , пишут
В рамках uData School учащиеся пройдут курс углубленной математики, теории вероятности и математической статистики, а также изучат основы машинного обучения, и другие технологии, среди которых Signal Processing, Deep Learning и Big Data.
Программа рассчитана на шесть месяцев обучения фултайм. Среди преподавателей — доктора и кандидаты наук из Национальной Академии наук и КНУ имени Тараса Шевченко, эксперты с опытом работы в проектах data science, лауреаты международных научных грантов, а также научные консультанты бизнеса и исследовательских проектах в Западной Европе.
Для участия в программе кандидаты должны знать высшую математику и любой язык программирования. Организаторы будут выбирать учащихся на конкурсной основе. Отбор в школу включает в себя онлайн-тестирование и собеседование.
Как отмечают организаторы, с третьего месяца учащиеся смогут претендовать на стипендию в размере $500, а также параллельно с учебой начать стажировку в сторонних проектах. Создатели uData School обещают, что выпускники гарантировано получат предложения о трудоустройстве по итогу прохождения программы.
Чтобы пройти тестирование, нужно оставить заявку на
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