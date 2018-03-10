РоSSия отказалась от членства в ЦЕРН

РоSSия останется в организации государством-наблюдателем.

РоSSия отказалась от членства в ЦЕРН
Фото: mon.gov.ua

РоSSия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве и отозвала соответствующую заявку.

Об этом со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо министра образования РоSSии Ольги Васильевой в ЦЕРН сообщает швейцарское издание Arcinfo.

Комментируя эту информацию, представитель ЦЕРН Арно Марсолье подтвердил, что в организации получили уведомление от РоSSии о том, что она больше не намерена становиться ассоциированным членом ЦЕРН. По его словам, это письмо пришло в Европейскую организацию по ядерным исследованиям еще в конце прошлого года.

Членом Европейской организации по ядерным исследованиям РоSSия стремилась стать после соответствующего приглашения ЦЕРН в 2012 году. Этот статус обязал бы ее платить взносы в бюджет организации, за что она получила бы право голоса в совете ЦЕРН, а россияне смогли бы становиться штатными сотрудниками организации.

Однако теперь, отказавшись от этого намерения, РоSSия останется в организации государством-наблюдателем (как, например, Соединенные Штаты, Индия и Япония). Всего членами ЦЕРН в настоящий момент являются 20 государств, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Италия, Голландия, Бельгия, Финляндия, Болгария и другие. Статус ассоциированного члена в организации имеют Украина, Сербия и Турция.

ЦЕРН является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Соглашение об образовании этой организации было подписано в 1953 году. На постоянной основе сегодня в Европейской организации по ядерным исследованиям работают около 2,5 тыс. человек, еще около 8 тыс. физиков и инженеров из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРН и работают там временно.


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