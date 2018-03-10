Исследователи использовали инструмент для редактирования генов CRISPR / Cas9 у москитов

Исследователи использовали инструмент для редактирования генов CRISPR / Cas9 у москитов

Ученые бьют тревогу. Они ищут способ сократить сотни миллионов случаев заболевания малярией, которые фиксируют каждый год. Им нужно эффективное оружие.

Недавно исследователи использовали инструмент для редактирования генов CRISPR / Cas9 для измены москитов, которые очень устойчивы к паразиту малярии, путем удаления одного конкретного гена.

Согласно последнему докладу Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году было зарегистрировано 216 миллионов случаев малярии, в результате чего погибло 445 000 человек.

В 2011 году команда UC Irvine модифицировала москитов, чтобы они не могли летать. Они умрут там, где они вылупились.

Другая генетическая подстройка превратила иммунную систему насекомых против паразита малярии, сделала комаров неспособными заражать людей.

Новое исследование, проведенное в Школе общественного здравоохранения Джона Хопкинса Блумберга, предназначалось для гена под названием FREP1. Этот ген кодирует специфический иммунный белок, который помогает паразиту малярии выжить в кишечнике комара.

Команда смогла уменьшить вероятность того, что паразит малярии сохранится достаточно долго, чтобы созреть до стадии, где он может нанести вред людям.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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