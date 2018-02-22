Красное вино помогает бороться с болезнью десен

Красное вино помогает бороться с болезнью десен

Ученые предполагают, что красное вино содержит химические вещества, которые могут помочь в борьбе с кариесом и болезнью десен.

Исследователи обнаружили, что соединения из напитка, известные как полифенолы, помогают предотвратить появление вредных бактерий во рту.

Предыдущие исследования показали, что полифенолы являются антиоксидантами, которые защищают организм человека от вредных свободных радикалов.

Однако недавние исследования показали, что полифенолы могут также повысить здоровье, работая с «хорошими бактериями» в нашей кишке.

Для этого исследования ученые изучили, могут ли полифенолы полимеров обеспечивать здоровье полости рта.

Они обнаружили, что полифенолы уменьшают способность бактерий «прилипать» к клеткам.

В сочетании с Streptococcus dentisani – пробиотиком для полости рта — полифенолы еще лучше ингибируют патогенные бактерии.

Авторы доклада признают, что их исследование было ограничено тем фактом, что оно было сделано за пределами человеческого тела с клетками, имитирующими ткань десны.

Необходимы дальнейшие исследования в этой сфере.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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