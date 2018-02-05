Арктические озера оказались новым источником парниковых газов

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Глобальное потепление приводит к таянию вечной мерзлоты, в результате чего в Приполярье образуются новые и увеличиваются старые озера. Из вечной мерзлоты в воду этих озер попадает растворимая органика, которая до сих пор оставалась связанной нетающим грунтом.

В статье, опубликованной в журнале Environmental Science and Technology, ученые впервые приводят результаты химического анализа органических примесей в воде арктических озер, передает Naked Science.

Попадая в воду, растворимая органика становится пищей для бактерий и других микроорганизмов. Перерабатывая ее, микробы выделяют углекислый газ, накопление которого в атмосфере – одна из главных причин парникового эффекта.

«Высокоширотные озера Арктики оказались очагами разложения растворимых углеродсодержащих соединений», – поясняет один из авторов работы Мирна Симпсон (Myrna Simpson) из Университета Торонто. Процесс биоразложения этих соединений и выделения углекислого газа в стоячей воде – в данном случае в арктических озерах – происходит быстрее, чем в реках и океане, отмечают авторы статьи. Ученые еще не измерили объем углекислого газа, который поступает в атмосферу в результате этих процессов.

С помощью радиоуглеродного анализа ученые датировали часть растворимой органики, недавно попавшей в воду арктических озер; ее возраст оказался равен в некоторых случаях пяти тысячам лет. Тысячи лет углеродсодержащие продукты разложения живых организмов провели в замороженном состоянии, и только сейчас попадают в жидкую воду и преобразуются бактериями в углекислый газ.

Общая площадь вечной мерзлоты на Земле составляет около 35 миллионов квадратных километров; она является одним из главных резервуаров связанного углерода, и ее таяние грозит значительным повышением концентрации СО2 в атмосфере планеты и еще большим ростом глобальных температур, предупреждают авторы исследования.


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