В EС возобновляемая энергетика впервые обошла угольную

По данным торгующей квотами на выбросы парниковых газов организации Sandbag, в минувшем году за счет возобновляемых источников в Евросоюзе было произведено 679 тераватт-час электроэнергии, по сравнению с 669 тераватт-часами, выработанными угольными электростанциями.

Об этом сообщает Futurism

Однако прежде чем открывать шампанское, разлитое в биоразлагаемые бутылки, стоит пристальнее взглянуть на энергобаланс Европы. Уголь вместе с другими видами твердого топлива, по данным Евростата, обеспечивает только 19% генерации электроэнергии в ЕС . Получается, что установленный по итогам 2017 года рекорд означает лишь то, что возобновляемые источники обеспечивают теперь примерно пятую часть энергопотребления в странах ЕС . При этом четверть энергобаланса приходится на долю не менее экологически вредных, чем уголь, нефти и газа. Остальное обеспечивает атомная энергетика, к которой у экологов претензий также хватает.

Скептики, кроме того, указывают, что сжигание бытовых, лесопромышленных и сельскохозяйственных отходов, которые записывают в возобновляемые источники, также ведет к выбросам парниковых газов и глобальному потеплению. Исследователи из ряда европейских университетов опубликовали статью в журнале Environmental Research Letters, согласно которой электрогенерация за счет сжигания биомассы (например брикетов из древесных опилок) в краткосрочной перспективе лишь повышает уровень CO2 в атмосфере.

Тем не менее, успехи европейской возобновляемой энергетики невозможно отрицать. Всего лишь пять лет назад угольная генерация вдвое превосходила объемы электричества, вырабатываемого в Евросоюзе за счет энергии ветра, солнца и сжигания биомассы. Настолько быстрый рост «чистой» энергетики, обогнавшей по итогам прошлого года угольную генерацию, не может не вдохновлять. При этом властям европейских стран следует, прежде всего, поощрять развитие наиболее экологически чистых источников электроэнергии.

Среди крупнейших стран Западной Европы по темпам перестройки энергетического сектора лидирует Франция. На прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме французский президент Эммануэль Макрон объявил, что его страна закроет все угольные электростанции уже к 2021 году. Больших экономических жертв это, впрочем, не потребует: угольная генерация обеспечивает лишь 1% энергопотребления во Франции.