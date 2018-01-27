Микробы могут кормить космических путешественников
Доставка еды для астронавтов, которые находятся в длинных космических рейсах, является серьезной проблемой.
Поэтому исследователи из штата Пенн изучают, как превращать твердые и жидкие человеческие отходы в пищу.
Идея основана на использовании серии микробных реакторов для разрушения отходов и преобразования их в редактируемую форму с анаэробным перевариванием.
Снабжение космонавтов едой и водой является невероятно дорогостоящим делом. Однако, поскольку все космические миссии до сих пор были либо очень короткими, либо ограничены низкой земной орбитой, по-прежнему возможно, хотя и неэкономично, предоставлять экипажам готовые блюда.
Проблема заключается в том, что миссии будущего становятся намного длиннее и намного дальше перемещаются с Земли.
С поездками на Марс, рассчитанными на долгие годы, просто невозможно взять с собой достаточное количество еды или воды.
На борту Международной космической станции (МКС) проводятся эксперименты по использованию гидропоники для выращивания овощей в невесомой среде.
Но громоздкое, водо- и энергоемкое оборудование и потребность в экипаже, чтобы ухаживать за садом, является большой проблемой.
И тогда возникает вопрос об «отходах людей».
Подход Penn State состоит в том, чтобы попытаться превратить космический корабль в то, что по сути является замкнутой экологией, путем воспроизведения более простой версии биологических циклов, которые превращают отходы в пищу и пресную воду.
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