Микробы могут кормить космических путешественников

Микробы могут кормить космических путешественников

Доставка еды для астронавтов, которые находятся в длинных космических рейсах, является серьезной проблемой.

Поэтому исследователи из штата Пенн изучают, как превращать твердые и жидкие человеческие отходы в пищу.

Идея основана на использовании серии микробных реакторов для разрушения отходов и преобразования их в редактируемую форму с анаэробным перевариванием.

Снабжение космонавтов едой и водой является невероятно дорогостоящим делом. Однако, поскольку все космические миссии до сих пор были либо очень короткими, либо ограничены низкой земной орбитой, по-прежнему возможно, хотя и неэкономично, предоставлять экипажам готовые блюда.

Проблема заключается в том, что миссии будущего становятся намного длиннее и намного дальше перемещаются с Земли.

С поездками на Марс, рассчитанными на долгие годы, просто невозможно взять с собой достаточное количество еды или воды.

На борту Международной космической станции (МКС) проводятся эксперименты по использованию гидропоники для выращивания овощей в невесомой среде.

Но громоздкое, водо- и энергоемкое оборудование и потребность в экипаже, чтобы ухаживать за садом, является большой проблемой.

И тогда возникает вопрос об «отходах людей».

Подход Penn State состоит в том, чтобы попытаться превратить космический корабль в то, что по сути является замкнутой экологией, путем воспроизведения более простой версии биологических циклов, которые превращают отходы в пищу и пресную воду.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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