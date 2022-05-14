В Женеве под эгидой ООН состоялись переговоры по уменьшению космических угроз

Основной задачей является модернизация международного Договора о космосе.

В Женеве под эгидой ООН состоялись переговоры по уменьшению космических угроз
Ілюстративне фото

В Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций прошли заседания рабочей группы по уменьшению космических угроз.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что задачей рабочей группы является модернизация международного Договора о космосе, который формирует основу международного космического права. Договор был заключен в 1966 году, и он уже не соответствует современным реалиям, считает глава рабочей группы, чилийский дипломат Гельмут Лагос.

"За последние несколько десятилетий ситуация кардинально изменилась. Сегодня мы наблюдаем большое количество различных проектов в космосе, растет количество космических государств – и даже не космические государства отправляют собственные спутники", - пояснил Лагос.

Он также отметил, что в Договоре нет механизма пересмотра, как в других международных документах, чтобы устранить пробелы, которыми могут воспользоваться космические государства.

По имеющейся информации, Китай, РоSSия, Индия и США используют противоспутниковые технологии, что вызывает беспокойство по поводу размещения оружия в космическом пространстве. Это также приводит к появлению обломков на низкой орбите, угрожающих космическим аппаратам, включая МКС.

Следующая встреча, на которой будут рассмотрены вопросы о текущих и будущих угрозах для космических систем, запланирована на сентябрь 2022 года. В 2023 году рабочая группа уже займется подготовкой рекомендаций для Генеральной Ассамблеи.

Напомним, 17 марта Европейское космическое агентство объявило о приостановке сотрудничества с роSSийской госкорпорацией "Роскосмос" в совместном роSSийско-европейском проекте "ЭкзоМарс" (ExoMars) по исследованию Марса.

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