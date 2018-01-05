Индия показала первого в мире робота-полицейского (ВИДЕО)
Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также принимать сообщения и отвечать на вопросы.
Об этом сообщает
Компания-разработчик уже получила 20 заказов от различных организаций: робот может быть задействован в работе полиции и служб безопасности. Начало производства индийского "робокопа" намечено на июль 2018 г.
Напомним, ранее сообщалось, в Пизе (Италия) во время выступления оперного певца Андреа Бочелли в сентябре 2017 года вместо мужчины-дирижера впервые использовали робота-дирижера «Юми».
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