Индия показала первого в мире робота-полицейского (ВИДЕО)

Индийская компания H-Bots Robotics показала первого в мире робота-полицейского. Он может передвигаться, узнавать людей, находить взрывчатые вещества, опознавать подозреваемых, а также принимать сообщения и отвечать на вопросы.

Об этом сообщает РИА-Новости.

Компания-разработчик уже получила 20 заказов от различных организаций: робот может быть задействован в работе полиции и служб безопасности. Начало производства индийского "робокопа" намечено на июль 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, в Пизе (Италия) во время выступления оперного певца Андреа Бочелли в сентябре 2017 года вместо мужчины-дирижера впервые использовали робота-дирижера «Юми».