Появилась информация о крупнейших ракетных запусках и космических миссиях в 2018 году

Появилась информация о крупнейших ракетных запусках и космических миссиях в 2018 году

НАСА в 2018 году запускает новый посадочный аппарат на Марс, а также космический корабль, который будет ближе к Солнцу, чем когда-либо прежде.

Также два корабля НАСА, уже находящиеся в космосе, придут к намеченным целям: один встретиться с близлежащим астероидом, а другой пройдет мимо удаленной космической скалы в миллиардах миль от Земли.

Коммерческая космическая индустрия запланировала ряд значительных испытательных полетов и запуск одной из самых ожидаемых ракет в мире — Falcon Heavy.

Если все пойдет хорошо, люди смогут отправиться в космос на частных транспортных средствах.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск впервые объявил о планах создания гигантской ракеты Falcon Heavy в 2011 году.

Первоначально Falcon Heavy должна была стартовать в конце 2013 года, но это сорвалось. В июле Маск признал, что разработка ракеты сложнее, чем ожидалось.

Теперь, спустя пять лет после первоначальной намеченной даты запуска, полет Falcon кажется неизбежным.

Rocket Lab также запускает собственный объект на удаленной скале в Новой Зеландии. И компания также планирует оживить эту миссию.

Этот год может стать первым испытанием двух автомобилей, которые являются частью программы NASA «Коммерческая команда», инициатива космического агентства по запуску космонавтов на частном космическом корабле.

Как SpaceX, так и Boeing разрабатывают капсулы для перевозки пассажиров на космическую станцию — Crew Dragon и CST-100 Starliner, соответственно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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