В аптеках Канады предлагают ДНК-тест для более точного подбора лекарств

Ряд канадских аптек предлагают клиентам ДНК-тест, позволяющий фармацевтам точнее подобрать лекарства.

Об этом сообщает CBC News .

Тесты MyDNA уже предлагаются в 80 аптеках по всей Канаде, и это первый этап программы, стартовавшей этой осенью. Фармацевты надеются, что анализ ДНК позволит определить, какие препараты и в каких дозах будут наиболее эффективны для конкретных пациентов.

Для дополнительного теста аптекарь возьмет ротовой мазок и отправит образец в лабораторию для тестирования. Через три-четыре недели пациент узнает результаты и получит уточненный рецепт, а также, при необходимости, направление к врачу. Программа поможет сэкономить время пациентов и поставщиков медицинских услуг.

По уверениям разработчиков теста, он полностью конфиденциален. Для идентификации используется штрих-код, а сам тест несет информацию только о некоторых реакциях на лекарства.

Эксперимент должен в реальности доказать пользу использования аптечных ДНК-тестов. Тестирование стоит $149. Если эксперимент окажется успешным, коммерческая программа будет расширена на большее число аптек.

Напомним, ранее сообщалось, чаще всего фальсифицируют медпрепараты не очень сложные по составу, не очень дорогие, и, как правило, те, по которым в настоящее время идет маркетинговая кампания.

