Blue Origin раскрывает первые коммерческие нагрузки

Blue Origin раскрывает первые коммерческие нагрузки

Когда двенадцатого декабря космический корабль Blue Shepard Blue Origin совершил свой седьмой испытательный полет, он не только использовал последнюю версию Crew Capsule 2.0 компании, но и десятку коммерческих грузовиков под полной лицензией США FAA.

Полезные грузы (например, произведения искусства и медицинские препараты), были подняты в космос на высоту 100 км в течение 11-минутного полета. Их также подвергли трем минутам свободного падения.

12 декабря в 10:59 New Shepard бустер забрал Blue Origin в Западном Техасе. Во время полета он достиг максимальной скорости подьема (2000 миль в час, 3200 км / ч) и максимальной скорости (2,847 миль / ч, 4,582 км / ч) на обратном пути на Землю.

Миссия включала двенадцать экспериментальных нагрузок от различных заказчиков. К ним относятся: исследовательская платформа JANUS, а также платформа интеграции и мониторинга JANUS в лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса предназначена для изучения суборбитальных условий полета как внутри, так и снаружи капсулы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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