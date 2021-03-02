Степанов вакцинировался от коронавируса

Глава Минздрава первым из украинских чиновников сделал прививку от COVID-19.

Степанов вакцинировался от коронавируса
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавируса препаратом Covishield индийского производства. Он стал первым украинским чиновником, который сделал прививку от COVID-19.

Министр вакцинировался публично. Трансляция велась на странице Минздрава в фейсбуке.

Степанов отметил, что своим примером доказывает безопасность вакцины, которую получила Украина.

"Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай - если ты не вакцинировался, ты играешь в игру ... Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни? А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь", - заявил он журналистам.

Отметим, что Степанов уже переболел ковидом в ноябре. Однако и первый вакцинированный в Киеве человек - медик Александровской больницы - сообщил, что также болел ковидом, но из-за падения уровня антител решил вакцинироваться.

Напомним, 24 февраля в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Препарат CoviShield укололи врачу-реаниматологу опорной по ковиду Черкасской областной больницы Евгению Горенко.

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