Коронавирус распространяется "просто в ураганном режиме", - Степанов

За сутки в Украине снова три ковидных рекорда.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал темпы распространения коронавирусной болезни "бешеными".

"Очередной антирекорд. Он действительно - коронавирус, я имею в виду - распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме. Мы это видим, в том числе, и по европейским странам. Сейчас жизненно необходимо придерживаться установленных правил. Пожалуйста, соблюдайте их", - заявил он на брифинге 3 ноября.

По его словам, кроме рекордного количества новых случаев и выздоровлений от ковида за сутки, в Украине зафиксирован еще один рекорд - по госпитализации. Так, в учреждения здравоохранения госпитализированы 1207 человек с тяжелым и среднетяжелым течением #Covid-19#.

За минувшие сутки проведено 34 818 тестов методом ПЦР, а также 26 018 ИФА-тестов на антитела.

По последним данным, в Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 411 093 человека, выздоровели - 168 868 человек, 7 532 пациента умерли. В течение 2 ноября обнаружили 8 899 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также зафиксировано наибольшее за сутки число выздоровлений от ковида - 5 100.

По данным моделирования Киевской школы экономики, Украина все еще находится на пути к худшему сценарию распространения COVID-19. До сих пор сохраняется опасность того, что до конца года от коронавируса умрут 20 тысяч украинцев.