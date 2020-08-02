МОЗ предостерегло от самовольного послабления карантина

Городская власть по необходимости может лишь усиливать ограничения.

МОЗ предостерегло от самовольного послабления карантина
Фото: Радио Свобода

В соответствии с постановлением Кабинета Министров об адаптивном карантине, местные власти по необходимости могут усиливать карантин, но не послаблять. Об этом на брифинге 2 августа рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам, правительство устанавливает общие условия карантина в постановлении, а уже местные власти могут решать, усиливать ли его.

"Уже на территории области или региона они [местные власти] могут лишь усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - сказал Степанов.

Министр отреагировал на заявление городской власти Луцка и Тернополя. Города внесены в красную зону распространения коронавируса, что предусматривает усиление карантинных ограничений вплоть до остановки общественного транспорта.

В городском совете Тернополя заявили, что не считают такое решение оправданным, карантин усиливать не будут.

В то же время Укрзалізниця уже отменила остановки поездов дальнего следования в этих городах.

Напомним, что с 1 августа в Украине начали действовать новые правила адаптивного карантина, в соответствии с которыми регионы разделят на четыре зоны - красную, оранжевую, желтую и зеленую - в зависимости от эпидемической ситуации.

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