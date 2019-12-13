Суд не удовлетворил ходатайство об увеличении суммы залога Альперина

Суд оставил в силе арест Альперина с залогом 70 млн гривен.

?Суд не удовлетворил ходатайство об увеличении суммы залога Альперина
Фото: Lb.ua

Высший антикоррупционный суд оставил в силе свое решение о взятии под стражу бизнесмена Вадима Альперина и назначении ему залога в 70 млн гривен. Об этом сообщил представитель суда агентству "Украинские новости".

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об увеличении суммы залога до 288 млн гривен.

Напомним, что правоохранительные органы с октября 2017 года расследуют факты злоупотребления должностными лицами таможен Государственной фискальной службы, которые помогали группе компаний Альперина растаможивать товары по заниженной цене.

В ноябре 2017 года Альперину предъявили подозрение в даче взятки в сумме 800 тысяч долларов за передачу дела на расследование в другой правоохранительный орган. Его задержали за это и позже отправили под суд, но потом ему удалось скрыться.

Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине и объявил награду за информацию о местонахождении.

27 ноября бизнесмен был задержан в помещении САП. 28 ноября ему сообщили о подозрении в создании коррупционной схемы на таможне.

САП изначально ходатайствовала об аресте Альперина с залогом в 288 млн гривен, но Антикорсуд взял его под стражу и назначил залог 70 млн гривен. По информации СМИ, он вышел под залог 2 декабря.

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