СБУ пришла с обыском в БЦ "Парус" по делу о хищениях в КГГА

Служба безопасности Украины 8 ноября пришла с обыском в офис адвокатской конторы "Турчинов и партнеры" (ее основатель - Сергей Турчинов), который расположен в киевском небоскребе "Парус" на улице Мечникова.

Об этом сообщил телеканал "Прямой", студия которого расположена в этом же бизнес-центре.

Пресс-служба СБУ подтвердила факт обысков, не называя адвокатское объединение.

Следственные действия касаются "противоправных действий чиновников Киевской городской госадминистрации во время реализации проекта строительства Большой Окружной дороги". Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

По версии следствия, неназванные чиновники КГГА вместе с должностными лицами коммунальных и частных предприятия собирались присвоить почти 1 млрд гривен, выделенных на это строительство.

"Сейчас в Киеве проходят обыски в офисе адвокатского объединения, которое представляет интересы одной из коммерческих структур, задействованных в проекте. Правоохранители проводят следственные действия, выявления вещей, документации и других доказательств, подтверждающих противоправную деятельность должностных лиц КГГА", - сказано в сообщении.

Агентство УНИАН утверждает, что офис конторы связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Вадимом Столаром.

Депутат Александр Ткаченко и премьер-министр Алексей Гончарук заявляли, что Столар - теневой руководитель Киева .