На разных энергорынках действуют аналогичные "Роттердам +" формулы ценообразования, - Трохимец

"Введение формулы "Дюссельдорф +" сделало "Нафтогаз" сверхприбыльным предприятием.

На разных энергорынках действуют аналогичные "Роттердам +" формулы ценообразования, - Трохимец
Фото: epravda.com.ua

Аналогичные «Роттердам +» формулы действуют в Украине на газовом рынке, рынке нефтепродуктов, ядерного топлива. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

«Что касается газа, то существует формула «Дюссельдорф +», это с привязкой к бирже в Дюссельдорфе, так называемого немецкого хаба. Независимо от того, где этот газ, откуда он берется, или он добывается на территории Украины, или импортируется из РоSSии или из других мест. И, кстати, именно введение формулы «Дюссельдорф +» сделало «Нафтогаз» сверхприбыльным предприятием. Что касается ядерного топлива, то действительно существует также так называемая схема, ее, условно говоря, можно назвать «Цюрих +», - пояснил Трохимец.

Аналогичная ситуация и на рынке нефтепродуктов, экспортируемых или производятся в Украине. «Например, мазут производится на одном только предприятии нефтеперерабатывающем в Украине, единственное функционирующее", - отметил эксперт.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКП, которые утвердили формулу «Роттердам +». 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам +», ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле «Роттердам +».

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам +») утверждена НКРЕКП 3 марта 2016. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии, действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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