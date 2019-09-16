Анастасия Приходько вышла из "Батькивщины"

Певица заявила о желании "двигаться дальше".

Анастасия Приходько вышла из
Анастасия Приходько
Фото: Цензор

Певица Анастасия Приходько заявила о выходе из политической партии "Батькивщина". Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

"Хочу сказать спасибо за все лидеру партии Юлии Тимошенко. Но мое решение двигаться дальше! Это был тяжелый год", - написала Приходько.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что она оставляет "Батькивщину", Анастасия Приходько ответила утвердительно.

Информацию подтвердил и брат певицы Назар Приходько.

Приходько добавила, что возвращается на сцену.

Напомним, Приходько заявляла о намерении баллотироваться от "Батькивщины" как депутат-мажоритарщик. В ноябре 2018 года она в качестве политика пришла на эфир программы "Рандеву" Янины Соколовой и вскоре покинула студию со скандалом, так как не смогла внятно ответить на вопросы журналистки.

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