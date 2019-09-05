Нацсовет обратится в суд для аннулирования лицензии канала NewsOne

Телеканал ранее был оштрафован, но нарушений не устранил.

Нацсовет обратится в суд для аннулирования лицензии канала NewsOne
Фото: 24 Канал

5 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала NewsOne из-за систематического разжигания вражды в эфире.

Об этом сообщает "Детектор Медиа".

Отмечается, что телеканал ранее был оштрафован за такие действия, но нарушений не устранил.

"Разжигание вражды Нацсовет видит в высказываниях Виктора Медведчука и Юрия Бойко в трансляции съезда «Оппозиционной платформы - За жизнь» 11 июня, Елены Лукаш в программе «Субъективные итоги» 1 июля, Андрея Лесика и Анатолия Могилева в программе «Противостояние» 28 июня, Вадима Рабиновича в программе «Большой вечер» 1 июля, Юрия Павленко, Вадима Рабиновича, Сергея Шабовта, ведущих Алены Зинченко и Александра Шелеста в программе Live 8 июля, Евгения Червоненко в программе «Дикий Live» 8 июля, Ильи Киви в программе «Тема»8 июля. В частности, они называли фашистами представителей предыдущей власти и их сторонников, а также тех, кто выходил на митинги против канала NewsOne", - говорится в сообщении,

Кроме того, Нацсовет получил вывод Независимого медийного совета, который обнаружил в эфире NewsOne разжигание вражды и нарушение требований объективности.

Согласно закону "О телевидении и радиовещании", Нацсовет может обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии только после применения санкций "объявление предупреждения" и "взыскания штрафа" за нарушение вещателем одной и той же нормы закона в течение года.

Член Нацсовета Сергей Костинский напомнил, что в августе-сентябре 2018 года Нацсовет и применил к телеканалу санкцию штрафа (до сих пор не оплачен). Также NewsOne был обязан в течение двух недель привести свою деятельность в соответствие с законодательством.

"Для проверки, устранены ли нарушения, в июне-июле 2019 был проведен мониторинг телеканала. Мониторинг зафиксировал распространение в эфире канала высказываний, имеющих признаки разжигания вражды и ненависти, что свидетельствует о неустранения лицензиатом нарушений законодательства. В связи с этим 9 июля Нацсовет назначил внеплановую выездную проверку канала", - пояснил Костинский.

Напомним, в конце июля Нацсовет проверил телеканал NewsOne, принадлежащий главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчуку, из-за анонсированного телемоста с "Россией-1". Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций в отношении телеканала NewsOne.

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в СНБО уже работают над решениями.

8 июля NewsOne сообщил об отмене телемоста.

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