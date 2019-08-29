Депутаты приступили к обязанностям

Депутаты Верховной Рады приступили к обязанностям, зачитав текст присяги.

Согласно статье 79 Конституции Украины присягу читал самый пожилой депутат Юлий Иоффе, избранный по списку (№12) партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

После присяги в Раде в исполнении хора прозвучала "Молитва за Украину" ("Боже великий, единый, нам Украину храни").

Для подписания текста присяги в парламенте объявлен технический перерыв до 13:00.

Напомним, что Верховная Рада девятого созыва сегодня начала свое первое заседание.

Депутаты должны сегодня сформировать временный президиум, создать фракции и группы, заслушать спикера Парубия, избрать счетную комиссию, выбрать нового спикера и его заместителей, заслушать внеочередное послание президента о внутреннем и внешнем положении страны, доклады подготовительной рабочей группы, распределить комитеты, определить формат согласительного совета и освещение работы парламента, назначить новое правительство, министров, главу Службы безопасности Украины, дать согласие на назначение нового генерального прокурора.

Всего в повестке дня - 27 вопросов.