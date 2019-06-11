В КС поступил анонимный звонок о заминировании

Неизвестный сообщил о минировании здания Конституционного Суда, где сегодня рассматривается конституционность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

По словам охранников, поступил анонимный телефонный звонок о минировании. Сейчас правоохранители проверяют эту информацию. В здание КС никого не пускают.

Напомним, ранее президент Зеленский принял участие в заседании КС - он выступил с короткой речью и покинул зал. Он выразил надежду, что суд примет решение, "за которое не будет стыдно". Затем суд заслушал позицию депутатов Рады и объявил перерыв до 11:45.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов. Однако, официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты от "НФ" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.