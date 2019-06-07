Ахметовское крыло "Оппоблока" объединяется с партиями Кернеса, Хомутынника и Мураева

Пять партий подписали меморандум о совместном участии в выборах.

?Ахметовское крыло "Оппоблока" объединяется с партиями Кернеса, Хомутынника и Мураева

Ахметовское крыло "Оппозиционного блока", "Партия мира и развития", партии "Доверяй делам", "Возрождения" и "Наши" подписали меморандум о совместном участии в выборах Верховной Рады.

Церемония подписания меморандума состоялась на пешеходном мосту на Днепре. На нем присутствовали, в частности, Вадим Новинский, Александр Вилкул, Евгений Мураев, Геннадий Кернес, Борис Колесников и другие.

Основными принципами объединенной политической силы станут мирное урегулирование на основе разумных компромиссов, нормализация отношений с Россией и другими соседними странами, закрепление в Конституции внеблокового статуса и государственного нейтралитета, новая индустриализация, невмешательство государства в церковные дела и пр.

"Мы заявляем о намерении провести в ближайшее время объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года", - говорится в меморандуме.

Напомним, что другая часть "Оппоблока", связанная с Левочкиным и Фирташем, идет на выборы вместе с Виктором Медведчуком.

"Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на обломках Партии регионов как искусственная структура, нацеленная исключительно на прохождение в парламент. У "Оппоблока", получившего 9,43%, имелись два основных акционера – группы Ахметова и Фирташа-Левочкина, делившие все в пропорции 50 на 50. Номинальные сопредседатели фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко. Первый представлял "ахметовское" крыло, второй – "фирташевское".

В ноябре 2018 году так называемая "группа Бойко-Левочкина" откололась от ОБ, договорившись о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", фактически лидером которой является Виктор Медведчук.


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