Коломойский о Портнове: "Он мне там помогает кое в чем"

"Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений".

Коломойский о Портнове:
Фото: стоп-кадр из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Он сказал, что недавно встречался с Портновым, пил с ним кофе и разговаривал об "одном юридическом вопросе, связанном с зарубежными процессами".

"Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе, когда он отбивался от 800 гривен, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь", - считает олигарх.

"Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 гривен", - добавил Коломойский.

При этом он не уточнил в каком именно деле ему помогает Портнов, только отметив, что он ему "юридически помогает лет 20" также, когда олигарх жил за границей.

Также он ответил, поддерживает ли Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенко и его окружение.

"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - считает Коломойский.

Ранее Коломойский рассказал, что консультирует "партию мэров" Кернеса и Труханова.


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